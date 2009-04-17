МВФ даст $2,8 миллиарда, потому что Украина пережила шок

Международный валютный фонд (МВФ) планирует предоставить Украине второй транш финансовой помощи в сумме 2,8 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня руководитель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ.

По ее словам, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров представителей украинской власти с миссией МВФ.

Говоря о сегодняшней экономической ситуации в стране, Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ сказала, что «украинская экономика выдержала шоки и достаточно быстро к ним адаптировалась». Руководитель миссии также отметила, что в Украине с начала года зафиксирован более низкий уровень инфляции, чем прогнозировал МВФ.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

Между тем в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ прибыла в Киев 8 апреля.

9 апреля Ю.ТИМОШЕНКО во время встречи с Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ выразила надежду, что в ходе работы в Украине миссии МВФ программа сотрудничества Украины и МВФ будет успешно пересмотрена с учетом интересов обеих сторон.

15 апреля Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что Международный валютный фонд будет принимать решение относительно второго транша кредита, исходя из новых политических условий в Украине.