В Киеве с «Моста влюбленных» бросился 16-летний парень

Сегодня в Киеве с «Моста влюбленных», переброшенного через Парковую аллею между Городским и Мариинским парками, прыгнул и погиб 16-летний парень.

Как сообщили УНИАН в Печерском райотделении милиции, установлено, что незадолго до смерти он послал родителям SMS: «Я в Мариинском парке, прощайте».

По информации милиции, трагедия произошла между 11.30 и 11.40.

Мотивы гибели устанавливаются.