В Киеве с «Моста влюбленных» бросился 16-летний парень
13:36, 08 апреля 2009Разное
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Трагедия на Парковой аллее
Сегодня в Киеве с «Моста влюбленных», переброшенного через Парковую аллею между Городским и Мариинским парками, прыгнул и погиб 16-летний парень.
Как сообщили УНИАН в Печерском райотделении милиции, установлено, что незадолго до смерти он послал родителям SMS: «Я в Мариинском парке, прощайте».
По информации милиции, трагедия произошла между 11.30 и 11.40.
Мотивы гибели устанавливаются.
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