Обама извинился за шутку про умственно отсталых

Президент США Барак ОБАМА извинился за свою неудачную шутку про Специальную олимпиаду (Special Olympics) для умственно отсталых.

Во время одного из вечерних ток-шоу Б.ОБАМА рассказал, что плохо играет в боулинг и сравнил свою игру с выступлениями инвалидов на Специальных олимпийских играх.

Эта шутка вызвала волну негодования общественности, и Б.ОБАМА сам позвонил организатору игр Тиму ШРАЙВЕРУ (Tim Shriver).

По словам последнего, Б.ОБАМА "очень трогательно" извинился, пояснил, что ни в коем случае не хотел обидеть никого из участников соревнований, признался, что поддерживает идею занятий спортом для людей с различными отклонениями, и в завершение предложил провести соревнование по баскетболу или боулингу в Белом доме.