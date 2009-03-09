Jaguar откроет гоночную школу для богатых клиентов

В Великобритании компания Jaguar планирует открыть для владельцев "заряженных" автомобилей XFR и XKR гоночную школу, которая получит название R Performance Academy, а также специальный клиентский центр, объединенный с шоу-румом и тестовым треком. Об этом сообщает британское издание Autocar со ссылкой на собственные источники внутри автопроизводителя.

По информации издания, первые занятия в академии R Performance, расположенной на тестовом треке марок Jaguar и Land Rover в Гэйдоне, графство Уорикшир, для клиентов британской компании начнутся уже в апреле. Владельцам "заряженных" Ягуаров представится возможность пройти теоретический курс обучения и проехать по гоночной трассе как с инструкторами, так и самостоятельно. Для владельцев XFR и XKR курсы в академии будут бесплатными, при этом водители других "горячих" машин за 400 фунтов стерлингов в день также смогут принять в них участие.

Проект специального клиентского центра – Jaguar World – пока еще находится в стадии разработки, а его реализация будет зависеть от того, найдет ли компания средства для его финансирования. По некоторым данным, такой центр, который появится не ранее 2012 года, может обойтись фирме в пять миллионов фунтов стерлингов.

Автолента.ру