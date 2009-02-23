В центре Днепропетровска горели три магазина и ресторан.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС в Днепропетровской области, пожар возник вчера во второй половине дня в центре Днепропетровска в одном из книжных магазинов на Театральном бульваре. Впоследствии огонь перекинулся на два магазина, ресторан японской кухни и офисные помещения, расположенные рядом.

Общая площадь пожара составила 470 кв. метров. Спецподразделения МЧС гасили пожар несколько часов. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

«Люди на пожаре не пострадали», - сообщает Центр пропаганды областного управления МЧС.