В Одесской области на озере Кагул пропали двое рыбаков

12 февраля около 18.00 возле села Долинское Ренийского района Одесской области на озеро Кагул на лодке вышли двое рыбаков и не вернулись.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, поисково-спасательные работы ведут плавсредства и личный состав оперативно-спасательной службы района и ЗАО „Аква”.

Судьба рыбаков остается неизвестной, поиски продолжаются.