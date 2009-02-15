В Одесской области на озере Кагул пропали двое рыбаков
06:24, 15 февраля 2009Разное
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Поиски продолжаются
12 февраля около 18.00 возле села Долинское Ренийского района Одесской области на озеро Кагул на лодке вышли двое рыбаков и не вернулись.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, поисково-спасательные работы ведут плавсредства и личный состав оперативно-спасательной службы района и ЗАО „Аква”.
Судьба рыбаков остается неизвестной, поиски продолжаются.
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