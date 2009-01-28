Школьников нельзя заставлять петь гимн России

Министерство образования Подмосковья рекомендовало школам организовать изучение госсимволики, однако это не входит в учебный процесс, и наказывать учеников за отказ от пения гимна России нельзя, заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы министерства образования Московской области.

Ранее ряд СМИ сообщал, что родители первоклассников школы №5 подмосковного города Лобни выражают возмущение в связи с обязательным ритуалом исполнения гимна России по утрам. Как отмечается, каждый понедельник дети обязаны приходить в школу на 15 минут раньше начала занятий и петь в коридоре вместе с учителями гимн. Тот же, кто опаздывает на мероприятие, ждет начала занятий на улице. Кроме того, непатриотичному ребенку пишут замечание в дневнике.

"В 2003 году Министерство образования области разослало в образовательные учреждения рекомендательное письмо об организации изучения государственной символики, в том числе исполнения школьниками национального гимна. Это не учебный процесс, и наказывать за это нельзя", - сказал сотрудник пресс-службы Минобразования Подмосковья.

Как сообщил РИА Новости директор указанной школы, скандал в СМИ разразился из-за анонимного звонка мамы одного из первоклассников. "Это мнение родительницы, пожелавшей остаться неизвестной", - сказал он и категорически отказался от дальнейших комментариев.