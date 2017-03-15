Allseeds призывает СБУ проверить всех операторов масляного рынка

Группа Allseeds сделала заявление Группа Allseeds призывает Службу безопасности Украины (СБУ) ради интересов государства, а также отрасли проверить всех операторов масляного рынка, в частности саму Группу, поскольку она не имеет никакой связи с "куриным жиром".

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Группы Allseeds.

"Против Группы Allseeds, которая, несмотря на бурные события 2013-15 годов, построила в порту "Южный" маслодобывающий комплекс стоимостью около 200 млн долларов США, в последнее время развернута кампания по дискредитации, имеющая целью дезорганизовать ее деятельности и нанести материальный ущерб. Это происходит в то время, когда завод компании с началом сезона 2016/17 начал ритмично работать, уверенно занимая высокое 5 место в рейтинге производителей масла в Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, при такой производственной деятельности, есть и соответствующие финансовые показатели, дающие компании возможность своевременно рассчитываться по обязательствам перед кредиторами, планировать и осуществлять эффективные логистические решения.

"Успех Группы Allseeds в Украине не нравится завистникам, поэтому они прибегают к грязным инсинуациям, тратят огромные средства на бесконечные лживые публикации. Мы до поры до времени, когда ложь касалась только нас, молчали, и не втягивались в мелочные разборки. Однако недавно обнаглевшие инсинуаторы перешли "красную линию" дозволенного: они, со ссылкой на мнение одного из "экспертов", которые всегда "под рукой" в поисках дешевых заработков, распространили в ряде СМИ лживый материал о фальсификации подсолнечного масла на украинском рынке с использованием т.н. "куриного жира", - отметили в компании.

В Группе отметили, что понимают, к чему могут привести подобные информационные "игры" (при объемах экспортной выручки от масла около 4 млрд) для экономики Украины, национальной денежной единицы, маслодобывающей отрасли, компаний, и в связи с этим решили сделать ответное заявление.

"Руководство, акционеры Группы Allseeds, которые около 20 лет отдали развитию украинской маслодобывающей промышленности, другие участники рынка, хорошо помнят как трудно в 2008 году Украина выходила из скандала из-за распространения на мировом рынке масла информации о добавлении украинскими экспортерами в подсолнечное масло технических масел. Поэтому, вкладывая десятки миллионов долларов в свой новый проект, инвесторы компании позаботились прежде всего о введении на заводе жесточайшей из возможных, независимой от кого-либо из его работников, авторитетной системы контроля соблюдения современных стандартов производства и качества продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на производственных объектах Группы в Южном в рамках Системы управления безопасностью пищевых продуктов (НАССР) в 2013-15 годах были внедрены и сертифицированы системы менеджмента безопасности пищевых продуктов ISO 22000 и кормовых материалов GMP + B2. По данным Группы, риски поставки на терминал компании масла с примесями минеральных масел, животных ("куриных") жиров эффективно контролируются лаборантами - химиками лаборатории "НофаЛаб" с помощью двух современных хроматографов компании Agilent. Лаборанты - химики NofaLab Ukraine, обученные голландскими специалистами центральной лаборатории NofaLab B.V., Схидам, Роттердам, Нидерланды. Кроме того, на одном из Agilent 7890, модернизированного для проведения испытаний стерольного состава по Методике ISO 12228, которая на сегодня является самой точной для выявления животных жиров в растительных маслах, проводятся испытания на определение наличия холестерола в масле, рассказали в Группе.

"И самое главное, что является беспрецедентным не только в Украине, а и в мировой практике - с самого начала работы завода все вопросы администрирования, контроля за соблюдением технологии производства и качества продукции были отнесены к компетенции внешних независимых сертифицированных голландских сюрвейеров, которые осуществляют на заводе и терминале масел Группы круглосуточный сплошной сквозной контроль и несут ответственность в этих сферах - Dr. Buschmeyer и Nofalab", - отмечается в сообщении Группы Allseeds.

Отметим, компания Dr. Buschmeyer - независимый сюрвейер, который уже более 30 лет успешно работает в сфере количественного контроля пищевых масел, зерновых, жиров и других продуктов. Благодаря разветвленной сети представительств в основных портах по всему миру, Dr. Buschmeyer предоставляет услуги в режиме 24/7 и 365 дней в году.

Компания аккредитована на ISO 9001, а также FOSFA, NOFOTA, GAFTA (Международная ассоциация торговли зерном и кормами), NOFOTA (Ассоциация торговли маслами, жирами и семенами масличных культур Нидерландов). Компания NofaLab является независимой лабораторией, которая имеет многолетний опыт работы в Европе, с центральной лабораторией в Схидам, Роттердам, Нидерланды, которая уже 8 лет работает в Украине по инспекции растительных масел, масличных и зерновых культур и проводит испытания на различные показатели, включая показатели безопасности пищевых продуктов и сырья на минеральные масла, стеролы, бензопирен, жирно-кислотный состав, ГМО, микотоксины и др.

Лаборатория аккредитована на ISO-17025, FOSFA, GAFTA, QS (Германия), ILAC, NOFOTA, FAVV (Бельгия), FOSFA (Федерация ассоциаций торговли масличными культурами, семенами и жирами). Технологическая схема завода и правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ на терминале предотвращают контаминации пищевого масла любыми загрязнителями из внешней среды и исключают перекрестное загрязнение масла, отмечают в Группе.

"Мы утверждаем, что все вышесказанное исключает даже теоретическую возможность того, что распространяется в СМИ о фальсификации подсолнечного масла на нашем предприятии. А случай с задержанием автомобиля с действительно разбавленной животным жиром маслом, который упоминается, был обнаружен при входном контроле именно на нашем Терминале, что также свидетельствует о нашей абсолютной нетерпимость к такому рыночному поведению", - говорится в сообщении.

"Что касается последствий информационной войны, то пусть ее вдохновители знают, что она развязана не только и не столько против Группы Allseeds, а против государства Украина, самой успешной отрасли ее экономики, которая является весомым фактором налаживания экономической жизни в стране и благосостоянию народа Украины", - добавили в Группе.

"Учитывая угрозы, которые имеют место, и связанную с ними опасность для интересов Государства и граждан Украины, обращаемся к Службе безопасности Украины, Госпродпотребслужбу Украины с требованием осуществить вместе с отраслевой ассоциацией "Укролияпром" превентивные проверки операторов масляного рынка, прежде всего экспортеров в портах, на предмет загрязнения подсолнечного масла, которое ними принимается, транспортируется, поставляется, примесями животных ("куриных") жиров, а также минеральных масел. Группа Allseeds готова пройти такую проверку нашего предприятия первой. Также обращаемся к СБУ с просьбой установить непосредственных заказчиков этой, без сомнения, антиукраинской кампании", - сказано в сообщении группы Allseeds.