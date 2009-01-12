В ДТП на трассе Чоп – Киев погибли трое людей
09:59, 12 января 2009Разное
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Всего за сутки - 46 автоаварий
Вчера в 5.35 вблизи поселка Чинадиево Мукачевского района Закарпатской области, на автодороге Чоп – Киев, столкнулись два легковых автомобиля.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате ДТП погибли три человека.
На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 46 автоаварий, в которых 8 человек погибли и 59 травмированы.
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