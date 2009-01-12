В ДТП на трассе Чоп – Киев погибли трое людей

Вчера в 5.35 вблизи поселка Чинадиево Мукачевского района Закарпатской области, на автодороге Чоп – Киев, столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате ДТП погибли три человека.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 46 автоаварий, в которых 8 человек погибли и 59 травмированы.