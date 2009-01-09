47 украинцев из Палестины самолетом МЧС прибудут в Москву

Министерство по чрезвычайным ситуациям России направляет самолет для эвакуации граждан России и Украины из Палестины.

Как сообщила начальник Управления информации МЧС России Ирина АНДРИАНОВА, в пятницу рано утром беженцы прибудут в московский аэропорт "Домодедово", передает РИА «Новости».

"По поручению Президента РФ МЧС России продолжает эвакуацию российских граждан и граждан стран СНГ из Палестины", - подчеркнула она.

По словам представителя МЧС, вчера в 20.00 из Москвы в Амман (Иордания) вылетел самолет МЧС России.

"Планируется, что этим бортом в Москву будут доставлены 68 человек, эвакуированные из Палестины, среди которых 21 гражданин России и 47 - Украины", - отметила И.АНДРИАНОВА.

Тот же маршрут был задействован на первом этапе эвакуации, который был проведен 2 января, за день до израильского операции против исламистского движения ХАМАС.