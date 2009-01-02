Завершена эвакуация граждан стран СНГ из Сектора Газа

Завершилась операция по эвакуации россиян и граждан СНГ из Сектора Газа. Всего границу пересекли 101 гражданин РФ и около 70 граждан других стран СНГ.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, на КПП "Эрец" остаются еще несколько человек, к которым у израильских служб безопасности есть претензии. Вопрос по ним решается в настоящее время.

Автоколонна с беженцами в ближайшее время отправится к иордано-израильской границе, а затем в Амман, где их уже ждут два самолета МЧС.

Ранее сообщалось, что сегодня Сектор Газа должны покинуть около 300 иностранцев, более 180 из которых россияне и граждане стран СНГ. На территорию Израиля, помимо россиян, уже перешли 90 женщин с детьми, имеющие паспорта США, Норвегии и Турции.

"Мы рассматриваем данную эвакуацию как эвакуацию повышенного риска. Но, взвесив все "за" и "против", мы решили проводить ее сегодня, потому что откладывать было нельзя", - сказал журналистам консул России в Израиле Владимир ЮКАЛОВ.

Он отметил, что российские дипломаты уже имеют опыт в организации эвакуации соотечественников из Газы, однако текущая операция имеет свои особенности. Во-первых, израильтяне "очень быстро согласовали" списки эвакуируемых, во-вторых, пришлось просить содействия сотрудников Международного комитета Красного Креста в Секторе Газа и "даже выходить на штаб-квартиру в Женеве".

Но главное, сообщает агентство, заключается в том, что эта эвакуация проводится практически под огнем. С момента прибытия на "Эрец" дипломатов и журналистов, буквально над крышей КПП в сторону Израиля пролетело несколько ракет, затем в результате ответных ударов раздались взрывы, и поднялись столбы дыма уже на территории палестинского анклава в паре километров от КПП.