Пресс-конференция "Информатизация сети поликлинических учреждений Черкасс как предпосылка реформирования отечественного здравоохранения"

Участники:

1. Анатолий Бондаренко - Черкасский городской голова

2. Олег Стадник - директор департамента здравоохранения и медицинских услуг ЧМР

3. Михаил Шевченко - директор КНП "Первая Черкасская городская поликлиника" ЧМР "

4. Вадим Терентюк - заместитель директора ООО «АЛТ Украина ЛТД», руководитель направления по информатизации учреждений здравоохранения

5. Юрий Триус - заведующий кафедры компьютерных наук и информационных технологий управления Черкасского государственного технологического университета

"В Черкассах впервые в Украине внедрили целостную информационную систему в сети центров первичной медико-санитарной помощи"

Информационные технологии на страже здоровья украинский. В Черкассах впервые в стране воплотили пилотный проект по информатизации медицинской отрасли целого города. Компьютерной сетью соединили все учреждения первичной медико-санитарной помощи и поликлиники и установили мощное программное обеспечение. Это произвело революцию в медицинской отрасли Черкасс, которая оставалась долгие годы, как и в большинстве областных центров, атавизмом советских времен и позволило автоматизировать предоставление медицинских услуг на всех уровнях. Начиная от записи пациента на прием и до централизованного учета медикаментов и планирование их закупок. С помощью нововведений повысился контроль за эффективностью и качеством работы врачей. Ранее подобные ИТ-технологии были доступны только в дорогих частных клиниках Киева, Одессы и Харькова. В Черкассах ею пользуются все пациенты муниципальных поликлиник бесплатно. Инициатором модернизации медицинской отрасли выступила Черкасский городской совет. Там надеются, что новые технологии позволят сэкономить деньги налогоплательщиков и улучшить здоровье горожан. Поскольку, значительно легче предупредить заболевание через эффективную систему оказания первичной медицинской помощи, чем лечить запущенную проблему. На очереди углубление информатизации в поликлиниках и внедрение сервиса записи пациентов на прием к врачу через Интернет.

Информационную систему развернула и ввела отечественная медицинская компания «АЛТ Украина ЛТД» совместно с Министерством здравоохранения Украины. Проект начался с сентября и первый этап - запуск системы был реализован в конце декабря 2016 года. Такие сжатые сроки внедрения стали возможны благодаря полной координации между Департаментом здравоохранения и представителями поставщиков и подрядчиков. В течение этого времени удалось наладить компьютерную сеть, настроить серверы, запустить программное обеспечение и провести обучение персонала.

Обучение работников работе в информационной системе и повышения компьютерной грамотности медиков происходило на базе Черкасского государственного технологического университета под руководством киевских специалистов. Следующими в медицинской информационной системы на основе облачных технологий планируют подключить все учреждения медицины города.

Черкасский опыт и передовые технологии планируют использовать во время информатизации медицинской отрасли других областных и районных центров Украины.

Контактное лицо: Инна Дудоладова, помощник городского головы Черкасс. Тел .: 063 605 40 99, Богдан Калиниченко тел .: 063464 99 00 Аккредитация (обязательно): 555tvukraine@gmail.com