Папарацци сфотографировал Обаму в трусах

Как сообщает Associaated Press, сфотографировать Обаму в трусах удалось папарацци Крису Бенке (Chris Behnke). Бенке работает на фотоагентство Bauer-Griffin, специализированное на снимках для таблоидов. Как заметил совладелец агентства Фрэнк Гриффин (Frank Griffin), это было на одном из пляжей Гавайских островов, президент от фотографа не прятался.

Гриффин также отметил, что Барак Обама вплотную приблизился по популярности к таким звездам, как Брэд Питт и Анджелина Джоли. Доход от продажи прав на публикацию снимков Гриффин оценил в "десятки, а то и сотни тысяч долларов".

Отметим, что Обама ранее попадал в кадр с полуобнаженным торсом, но с тех пор, как он был избран президентом США, это произошло впервые.

Как напоминает агентство, Обама – не первый президент США, запечатленный в полуобнаженном виде. Ранее при различных обстоятельствах полураздетыми на фото были запечатлены Джон Кеннеди, Линдон Джонсон, Рональд Рейган и Билл Клинтон.