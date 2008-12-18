Черновецкий проверил на детекторе лжи нового директора Приюта для животных
Любите ли вы животных?
Киевская городская государственная администрация провела открытый конкурс на замещение вакантной должности директора коммунального предприятия «Приют для животных».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, перед началом конкурса Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что столичная власть обеспокоена ситуацией, сложившейся с бездомными животными в столице.
«Мы начинаем новый этап работы в решении вопроса бездомных животных в столице. И этот вопрос я беру под личный контроль. Я надеюсь, что сегодня мы выберем достойного кандидата на должность директора КП «Приют для животных», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
«Для нормализации работы приюта было принято решение провести открытый конкурс на замещение должности директора, пригласив представителей общественных организаций по защите животных – сегодня их 15, а также представителей средств массовой информации», – отметила заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.
«После предварительного отбора и тестирования кандидатов на детекторе лжи, к конкурсу были приглашены 9 кандидатов, но фактически участие в нем приняли 6 человек», – рассказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ перед началом конкурса. После проведения бесед со всеми кандидатами, конкурсная комиссия и представители общественных организаций оставили 4 человека, из которого были выбраны директор КП «Приют для животных» и трое его заместителей.
Таким образом, директором КП «Приют для животных» назначена О.ДРОЗДОВА, заместителем директора – руководителем службы по отлову животных назначена Л.ЕМЕЛЬЯНЕНКО. Еще двумя заместителями, направления работы которых будут определены отдельно, назначены М.СКРИПНИК и С.ТРУБЕНОК.
Т.СМУРНЫЙ, который на протяжении последнего года выполнял обязанности директора приюта, будет переведен на работу в другое коммунальное предприятие, отметили в пресс-службе.
«В ближайшее время мы проведем реорганизацию всех коммунальных предприятий, которые занимаются животными, и создадим единый орган управления, который будет руководить их деятельностью. Председателем этого органа планируется назначить нынешнего руководителя Киевского зоологического парка Светлану БЕРЗИНУ», – отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.