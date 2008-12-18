Черновецкий проверил на детекторе лжи нового директора Приюта для животных

Киевская городская государственная администрация провела открытый конкурс на замещение вакантной должности директора коммунального предприятия «Приют для животных».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, перед началом конкурса Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что столичная власть обеспокоена ситуацией, сложившейся с бездомными животными в столице.

«Мы начинаем новый этап работы в решении вопроса бездомных животных в столице. И этот вопрос я беру под личный контроль. Я надеюсь, что сегодня мы выберем достойного кандидата на должность директора КП «Приют для животных», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Для нормализации работы приюта было принято решение провести открытый конкурс на замещение должности директора, пригласив представителей общественных организаций по защите животных – сегодня их 15, а также представителей средств массовой информации», – отметила заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

«После предварительного отбора и тестирования кандидатов на детекторе лжи, к конкурсу были приглашены 9 кандидатов, но фактически участие в нем приняли 6 человек», – рассказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ перед началом конкурса. После проведения бесед со всеми кандидатами, конкурсная комиссия и представители общественных организаций оставили 4 человека, из которого были выбраны директор КП «Приют для животных» и трое его заместителей.

Таким образом, директором КП «Приют для животных» назначена О.ДРОЗДОВА, заместителем директора – руководителем службы по отлову животных назначена Л.ЕМЕЛЬЯНЕНКО. Еще двумя заместителями, направления работы которых будут определены отдельно, назначены М.СКРИПНИК и С.ТРУБЕНОК.

Т.СМУРНЫЙ, который на протяжении последнего года выполнял обязанности директора приюта, будет переведен на работу в другое коммунальное предприятие, отметили в пресс-службе.

«В ближайшее время мы проведем реорганизацию всех коммунальных предприятий, которые занимаются животными, и создадим единый орган управления, который будет руководить их деятельностью. Председателем этого органа планируется назначить нынешнего руководителя Киевского зоологического парка Светлану БЕРЗИНУ», – отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.