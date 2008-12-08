Теперь ГАИ не нужно останавливать авто нарушителей - хватит фото или видео

Для привлечения водителя к ответственности теперь достаточно задокументированного фото- или видеофакта нарушения, пишет «Автоцентр».

Теперь гаишникам не нужно останавливать автомобили нарушителей правил дорожного движения. Их снимают с помощью радаров «Визирь». Эти устройства фиксируют и превышение скорости движения, и любое другое несоблюдение правил.

Сейчас главная задача ГАИ - сбить поток нарушений, и потому они стараются зафиксировать их как можно больше. На выплату штрафа у владельца авто или того, кто управляет машиной по доверенности или на основании временного регистрационного талона, есть 25 дней. На протяжении первых 10 можно обжаловать наложенное взыскание и еще 15 отведено на уплату штрафа.

При просрочке выплаты с 2009 года с нарушителя будут взимать двойной размер штрафа.

ICTV