Президент Таджикистана посетит могилу брата на Львовщине

3 декабря Президент Таджикистана Эмомали РАХМОН с однодневным визитом будет находиться во Львовской области. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

По сообщению пресс-службы, в программе визита Президента Таджикистана – встреча с руководителями Львовской ОГА и Львовского областного совета. Также высокий зарубежный гость посетит городское кладбище в городе Рава-Русская Жовкивского района, где похоронен его родной брат, который трагически погиб.