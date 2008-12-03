Президент Таджикистана посетит могилу брата на Львовщине
06:43, 03 декабря 2008Разное
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Эмомали Рахмон совершит 1-дневный визит
3 декабря Президент Таджикистана Эмомали РАХМОН с однодневным визитом будет находиться во Львовской области. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.
По сообщению пресс-службы, в программе визита Президента Таджикистана – встреча с руководителями Львовской ОГА и Львовского областного совета. Также высокий зарубежный гость посетит городское кладбище в городе Рава-Русская Жовкивского района, где похоронен его родной брат, который трагически погиб.
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