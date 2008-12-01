В киевском метро на рельсы упал человек, поезда остановились

Из-за падения мужчины на рельсы на станции метро «Житомирская» Святошинско-Броварской линии приостановлено движение поездов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского метрополитена, ЧП произошло около 8.30. По состоянию на 9.20 на участке линии движение поездов в сторону центра не возобновлено.

«Человек у нас лежит на рельсах. Больше пока никакой информации нет», - сообщила начальник пресс-службы метрополитена Надежда ШУМАК.

Она сказала, что пока не знает точно, как организовано движение поездов, но, скорее всего, перекрыт участок от конечной станции Святошинско-Броварской линии до «ближайшего разворота», т.е. от станции «Академгородк» до «Шулявской».

Всю информацию обещают обнародовать позднее.

По данным УНИАН, от станции метро «Политехнический институт» поезда в сторону станции «Крещатик» ходят в нормальном режиме.