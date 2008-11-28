Президент издал указ о Новогодней елке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил провести открытие 20 декабря главной Новогодней елки на Майдане Незалежности в Киеве и елок в Симферополе, областных и районных центрах, Севастополе, городах республиканского (в Автономной Республике Крым), областного значения.

Об этом говорится в указе Президента, размещенном на его сайте.

В.ЮЩЕНКО также поручил Кабинету министров Украины, Совету министров Крыма, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям с целью обеспечения надлежащей организации детского отдыха и оздоровления в Новогодние и Рождественские праздники обеспечить проведение в населенных пунктах Украины соответствующих мероприятий.

Кроме того, Президент поручил организовать участие в этих мероприятиях детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, детей-инвалидов, детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, детей военнослужащих, работников правоохранительных органов и журналистов, которые погибли во время исполнения служебных обязанностей, детей погибших шахтеров, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей, которые остались без присмотра, с вручением подарков таким детям, а также надлежащий отдых и оздоровление этих детей во время зимних школьных каникул в детских оздоровительных и санаторно-курортных заведениях.

Совету министров АРК, областным, Киевской и Севастопольской городским, районным госадминистрациям поручается организовать вручение ко Дню Святого Николая (19 декабря) подарков указанным группам детей.

Также поручено организовать посещение школьниками во время зимних каникул театров, кинотеатров, музеев, библиотек, других заведений культуры и организовать для них экскурсии, туристические поездки по Украине.

Кабинет министров и Государственное управление делами должны обеспечить подготовку и проведение 5 января 2009 года в Национальном дворце искусств «Украина» праздника Новогодней елки с участием Президента Украины.