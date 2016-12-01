"Альянс Новобуд" продолжает осваивать пригородный рынок недвижимости

«Двадцатипятиэтажное здание выполнено по монолитно-каркасной технологии строительства. При его создании мы реализовали лучшие архитектурные и планировочные наработки, а также применили передовые решения в сфере энергоэффективности. Это позволит будущим новоселам жить в светлых и теплых квартирах, но при этом существенно экономить на оплате коммунальных услуг», – подчеркнул Сергей Караванский, директор компании «Альянс Новобуд». По его словам, в новом доме представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 43 до 80 квадратных метров. Высотка имеет современную систему теплоизоляции с использованием минераловатного утеплителя, здесь установлены металлопластиковые окна, работает автономная котельная. «Много внимания было уделено утеплению дома. По сравнению даже с теми домами, которые мы строили ранее, была увеличена толщина утеплителя. Проще говоря, это означает снижение энергозатрат, которые в будущем будет нести жилищно-эксплуатационная компания, и, соответственно, уменьшение сумм в платежках жильцов», – подчеркнул во время открытия объекта Юрий Мавродиев, руководитель генеральной подрядной организации ООО «Алекса Групп».

В распоряжении жильцов новых 184 квартир также будет вся сопутствующая инфраструктура. Занимаясь системным и комплексным развитием микрорайона Броваров, «Альянс Новобуд» уделяет внимание благоустройству территории, строительству парковок и детских площадок, проведению современных коммуникационных и инженерных сетей, прокладке новых дорог и освещению улиц. Особая гордость компании – новый детский сад «Сказка», который застройщик этой осенью подарил Броварам. Он полностью укомплектован всем необходимым (инвестиции застройщика составили около 25 млн грн.). В настоящее время в компании уже приступили к проектированию новой общеобразовательной школы.

Стоит отметить, что недвижимость в «Лесном квартале» пользуется большим спросом. За счет того, что комплекс находится в Броварах, цены на квадратные метры здесь существенно ниже, чем в столице. Но при этом добираться до Киева отсюда очень удобно. До ближайшей станции метро «Лесная» здесь всего 15 минут на общественном транспорте, что значительно меньше по времени, чем из многих спальных районов столицы. К тому же стремительное развитие самих Броваров, сохраняющих при этом свой экологический статус самого зеленого пригорода, дарит жителям района возможность работать и замечательно проводить семейный досуг.

«Мы уверены в том, что новоселам будет уютно и комфортно в большой семье «Лесного квартала». Мы продолжим развивать наш комплекс и уже в ближайшее время сдадим в эксплуатацию еще один дом в нем», – отметил Сергей Караванский.