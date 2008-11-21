Анастасия Заворотнюк "попала" на 17 миллионов

Симоновский суд Москвы обязал актрису и телеведущую Анастасию Заворотнюк представить ее договор с Первым каналом в рамках процесса по иску телеканала "Россия" о взыскании с актрисы около 17 миллионов рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.

"Ответчик должен предоставить договор, чтобы суд мог определить, были ли действительными при подписании этого документа обязательства Стрюковой (тогда актриса носила фамилию бывшего мужа) с телеканалом "Россия", - сказала она.

По словам Усачевой, суд дал время Заворотнюк для предоставления документа до 3 декабря. В этот день после ознакомления с документом суд определит, в какой момент актриса заключила договор с Первым каналом - до расторжения договора с "Россией" или нет.

Кроме того, в четверг обе стороны заявили ходатайства о проведении процесса в закрытом режиме, чтобы не стала известна конфиденциальная информация. Суд удовлетворил данное ходатайство.

В иске к актрисе говорится, что 16 июня "Россия" и Заворотнюк заключили договор, согласно которому актриса взяла на себя обязательства "выполнять роль ведущей и (или) соведущей" при производстве нескольких циклов развлекательных или музыкальных программ.

Кроме того, ответчица обязалась не участвовать "в качестве основного ведущего или соведущего в проектах третьих лиц", а также без предварительного согласования с телекомпанией не давать интервью, не участвовать в радио- и телепередачах и в иных подобных мероприятиях.

29 августа Заворотнюк направила телекомпании письмо об отказе от договора и его расторжении в одностороннем порядке.

В связи с этим истец просит суд оштрафовать актрису на 417 тысяч рублей, а также взыскать с нее неустойку в размере 16 миллионов 680 тысяч рублей за нарушение условий договора.