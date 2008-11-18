"Монгольфьерия": первый в Украине фестиваль тепловых аэростатов

20-23 ноября в Белой Церкви Киевской области состоится первый фестиваль тепловых аэростатов «Монгольфьерия».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН пилот, президент Киевского воздухоплавательного общества Владислав КЛИМЕНКО.

По его словам, фестиваль, организатором которого выступила возглавляемая им организация, посвящен 225-летию первого полета человека на воздушном шаре.

Программой фестиваля предусмотрены как спортивные соревнования пилотов, так и благотворительная акция “Небо для всех”. В частности, планируется катание на воздушных шарах людей с ограниченными возможностями, которые приедут на фестиваль из Одессы, Винницы, Киева. Также организаторы проведут сбор средств для приобретения воздушного шара со специальной корзиной с дверцами для удобного пользования инвалидов-колясочников или людей с другими ограниченными возможностями передвижения. За время фестиваля планируют собрать около 50 тыс. евро - именно столько стоит в среднем такой воздушный шар.

В свою очередь еще один организатор фестиваля - пилот, депутат Макаровского райсовета Сергей СКАЛЬКО сообщил, что участие в соревнованиях примут около 20 экипажей из Украины, России и Грузии и столько же воздушных шаров.

По его словам, цель мероприятия – привлечь внимание как можно большего количества людей к этому виду спорта и развлечению и увеличить количество людей, которые бы разделили это увлечение.

Фестиваль воздушных шаров планируется сделать ежегодным.

Как сообщил С.СКАЛЬКО, на фестивале запланированы выступления воздухоплавателей-профессионалов. Предусмотрено также катание на воздушных шарах гостей фестиваля за “сравнительно небольшой взнос” в развитие воздухоплавания, при том, что средняя стоимость такой услуги обычно в среднем составляет около 300 евро за часовое путешествие.

По информации организаторов, в рамках фестиваля будет проведен конкурс тематического рисунка среди учеников одной из школ Белой Церкви. Победитель сможет потом принять участие в международном конкурсе в Швейцарии.

В субботу, 22 ноября, участники фестиваля примут участие во всеукраинской акции памяти жертв Голодомора “Засвети свечу” – аэронавты одновременно зажгут горелки всех тепловых аэростатов.

По словам С.СКАЛЬКО, бюджет фестиваля составляет, по предварительным подсчетам, около 200 тыс. грн. К финансированию привлекаются также средства спонсоров и добровольные взносы и пожертвования от сторонников воздухоплавания.

Как сообщили участники пресс-конференции, в Украине всего 20-30 профессиональных пилотов-аэронавтов, и среди них соответствующие лицензии имеют две женщины.

*** 21 ноября 1783 года состоялся первый полет человека на тепловом шаре. Аэростат был создан братьями-изобретателями, французами Жозефом и Этьеном Монгольфьер. Во время первого полета пилоты – Пилатр де Розье и маркиз д’Арланд продержались в воздухе 25 минут, пролетев около 9 километров.