Взрыв в котельной: погиб оператор

11:26, 25 октября 2008
Разное
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Трагедия в Киевской области

В селе Рудня Дымерская Вышгородского района Киевской области, в сельской котельной, принадлежащей Вышгородский теплосети, и отапливаемой общеобразовательную школу и сельсовет, из-за неисправности клапана аварийного сброса давления системы отопления произошел взрыв твердотопливного котла без дальнейшего горения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие взрыва погиб оператор котельной. Здание котельной полностью разрушено.

 

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