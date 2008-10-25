Взрыв в котельной: погиб оператор

В селе Рудня Дымерская Вышгородского района Киевской области, в сельской котельной, принадлежащей Вышгородский теплосети, и отапливаемой общеобразовательную школу и сельсовет, из-за неисправности клапана аварийного сброса давления системы отопления произошел взрыв твердотопливного котла без дальнейшего горения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие взрыва погиб оператор котельной. Здание котельной полностью разрушено.