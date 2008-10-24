Впечатление от Беларуси: скромно, но чисто

На днях посетила белорусскую столицу Минск. Как живут в Беларуси, у нас пишут много... Но не все там так плохо, как принято считать. Поделюсь положительными впечатлениями от увиденного.

...Спешила в гостиницу. На пешеходном переходе как раз переключался зеленый свет на красный, я подумала: «Да еще успею перебежать». Перебегаю, милиционер кричит мне: «Девушка, почему вы не уважаете государство? Почему позволяете себе переходить на красный свет?» Подходит ко мне, представляется и предлагают пройти в отделение, чтобы выписать мне штраф за то, что нарушаю правила дорожного движения. Сначала было подумала, что это какая-то белорусская шутка. Потому что в Киеве ежедневно видишь, как люди будто овцы ходят по проезжей части, а на тротуарах паркуются автомобили, на Крещатике тротуар даже разрисовали разметкой двустороннего движения...

Мне стало стыдно, и на красный свет больше не пробовала переходить. Кстати, это была маленькая улица, по которой совсем не ездят машины, однако какое это имеет значение? На красный свет я больше не шла, но хотела перейти проезжую часть не на переходе, так как лень было идти лишние сто метров. Едва моя нога ступает на дорогу, как слышу свисток и крик работника дорожно-патрульной службы. «Вы перехода не видите? Я вам сейчас квитанцию выпишу!» Я извинилась и быстро направилась к переходу.

В Беларуси для пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, предусмотрен штраф от 15 тыс. белорусских рублей – это около 7 долларов.

– А как же иначе?! – говорит мне работник ДПС Беларуси. – Если вы не уважаете свою жизнь, то должны уважать жизнь других.

Здесь же при мне работник останавливает автомобиль.

Позже спрашиваю:

– Почему вы остановили его, ведь он не нарушал правила?

– Потому что у него окна затемнены... Но я сегодня его не оштрафовал, так как это был наш коллега из так называемой «Дружины». Дружинники – это обычные люди, которые в основном в выходные по собственной воле помогают работникам ДПС. Они стоят возле переходов и рассказывают людям о правилах дорожного движения. Сегодня я ему сделал только предупреждение. Думаю, у него хватит совести и он поменяет стекло, а если не сделает этого, то, конечно, будет оштрафован.

Дэпээсник не знает, что я журналист, его потянуло на откровенность.

– А разве вы взятки не берете? – интересуюсь.

– Ну, как вам сказать. Нам очень важно, чтобы не нарушали правила. Это я вам честно говорю. Я могу взять взятку, но это будет очень громко сказано. У меня такой принцип – остановить десять, научить их, а у одиннадцатого взять взятку, как вы говорите. Например, проехал человек на красный свет, я его останавливаю, штрафую на 150 тысяч рублей, однако права не забираю, если вижу, что это нормальный человек и нет никаких отметок в талоне. Если этот человек с совестью, он положит мне на хлеб с маслом. Вот такую взятку я себе могу позволить, но не больше.

Порядка на минских дорогах значительно больше, чем у нас.

А еще приятно поражает чистота города и отсутствие на улицах бомжей. За несколько дней пребывания в столице Беларуси я не встретила ни одного бездомного! Я специально выискивала на улицах окурки, которыми Киев просто устлан, – там я насчитала их около двух десятков.

Говорят, что бомжи в Минске есть, но если их замечают специальные службы, то сразу же отвозят в распределитель, где и решают, куда их поместить.

Коммунальщики работают уже с четырех утра. Сейчас в Беларуси быть уборщиком совсем не стыдно, ведь зарплата начинается от 450 долларов и достигает почти тысячи, еще дают общежитие. Говорят, что студенты охотно подрабатывают дворниками.

А то, как чистят администрацию Президента Республики Беларусь, – вообще отельная история... Летом траву подстригают дважды в неделю, осенью – раз. Женщины вокруг администрации вымывают плитку, там не увидишь ни одного пятна, под кустами земля разрыхлена – как у порядочного хозяина в вазоне.

Стою, наблюдаю. Работницы из-под кустов не вылезают, все разрыхляют землю. Подхожу ближе, они – ни слова... Даже не отзываются на приветствие.

Люди в Минске в целом доброжелательные, но только до тех пор, пока ты не признаешься, что журналист, и не начнешь расспрашивать, как им живется и как они относятся к своему Президенту.

В Минске не встретишь хамства ни на улице, ни в магазине или кафе.

Чистота господствует везде. Кажется, что Лукашенко вычистил город даже от лишних мыслей... О суете в столице можно забыть, по широким проспектам, особенно в выходные, бродят озабоченные минчане. Туристов здесь практически нет. Минский аэропорт осуществляет два международных рейса в сутки – в Украину и в Россию.

Сейчас Лукашенко хоть как-то хочет приблизиться к Западу, потому в Минске начали появляться общепиты всемирных сетей, в центре увидела даже “Макдональдс” (говорят, что их там три). В аэропорту есть duty free, однако работникам аэропорта запрещено там что-либо покупать. Меня сотрудница попросила купить ей виски, я ее пожалела, купила. Товары отпускают исключительно по паспорту и билету.

Кассир duty free объяснила это так:

– Потому что деньги должны поступать в страну.

Сам Лукашенко живет в резиденции в Дроздах (окраина Минска). Под воротами резиденции имеется остановка, для рейсового автобуса №91, правда, там никто не заходит и не выходит. Но автобус курсирует четко по графику.

...Прилетела в Борисполь, и сразу заметила контраст: тебя встречают замусоренные клумбы, под ногами окурки и многослойная грязь.

Мне захотелось хоть немного минской – уже не говорю европейской – чистоты.

Оксана Климончук