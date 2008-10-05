Подводный робот позволит изучить дно вокруг Крыма на глубину 200 м

Украинские подводные археологи испытывают новое исследовательское устройство - подводный робот "Софокл". Это мощнейший отечественный аппарат, который может работать на глубине около 200 метров.

Как сообщает ЛигабизнесИнформ со ссылкой на телеканал "24", в море около Балаклавы "Софокл" исследует затонувший в 1855 году британский трехмачтовый корабль. Судно лежит на глубине 86 метров.

К сожалению, ветер и шторм не позволили "Софоклу" в первый день работы добраться до затонувшего корабля. Испытывать возможности робота пришлось на глубине 20 метров.

Ученые отрабатывали управление роботом, анализировали качество подводной видеосъемки и навигационный комплекс. Робот способен не только подробно исследовать любую подводную находку, а и поднять на поверхность артефакты.

У побережья Крыма в разные исторические эпохи затонуло множество кораблей, подводных лодок и самолетов. Ранее археологи могли работать на глубине до 10 метров, в прибрежной полосе.