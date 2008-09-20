Купить настоящий кусок Берлинской стены не так просто

Фрагмент Берлинской стены в пятницу был продан с аукциона за 7800 евро, сообщает BBC. По утверждениям устроившего торги аукционного дома Deutsche Grundstuecksauktionen AG, это один из последних сохранившихся кусков стены.

Как отмечает телеканал, ранее с различных аукционов неоднократно продавали поддельные фрагменты Берлинской стены, однако устроители торгов утверждают, что проданный ими является подлинным. Всего, как передает Reuters, с молотка уйдут четыре фрагмента стены, каждый весом около трех тонн.

Берлинская стена, разделявшая ФРГ и ГДР, была построена в 1961 году. По разным данным, за 27 лет существования стены при попытке пересечь границу погибли от 125 до 1240 человек. В 1989 году граница между ФРГ и ГДР открылась, а в 1990-м стену снесли, оставив лишь отдельные фрагменты как памятник истории.

Лента.ру