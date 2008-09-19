В Запорожской области заживо сгорели женщина и годовалый ребенок

В Запорожской области в результате пожара погибли девочка 2007 г.р. и женщина 1956 г.р., еще один ребенок - мальчик 2005 г.р. - госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины в Запорожской области, пожар произошел накануне в поселке Камышеваха Ореховского района.

"Во время пожара в частном доме погибли 52-летняя женщина и ее годовалая внучка, еще один ребенок с многочисленными ожогами госпитализирован в Запорожскую областную больницу", - сообщили в МЧС, отметив, что, по предварительным данным, причиной пожара стала "детская шалость с огнем".