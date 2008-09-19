В России начинает работать вертолетное такси

Стартовал проект вертолетного такси Heliexpress, сообщает пресс-служба Eurocopter Vostok. На вертолете можно добраться из московского аэропорта Внуково-3 до Домодедово за 30 мин., до Шереметьево - за 13 мин., до Быково - за 24 мин. Также разработаны стандартные маршруты полетов из Внуково-3 в Нижний Новгород (время в пути 1 час 56 мин.), Владимир (53 мин.), Калугу (41 мин.), Тверь (1 час 7 мин.), Иваново (1 час 21 мин.).

Heliexpress базируется во Внуково-3, маршруты выполняются и с вертолетной площадки "Крокус Экспо". Полеты будут осуществляться на вертолетах Eurocopter семейства Ecureuil, рассчитанных на пять пассажиров. Средняя скорость составляет 250 км/ч, дальность полета без дозаправки - 700 км. Как пояснили РосБизнесКонсалтинг в Eurocopter Vostok, для пассажиров полеты начнут выполнять с 19 сентября с.г.

По словам генерального директора ЗАО "Русские вертолетные системы" Михаила Казачкова, проект осуществляется в сотрудничестве с операционным партнером UTair, техническая поддержка предоставляется Eurocopter Vostok.