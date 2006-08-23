В Сухой Балке погибли жители 16 регионов

По паспортным данным, среди погибших при крушении самолета Ту-154 авиакомпании "Пулково" были жители 16 регионов России, в том числе Новгородской, Воронежской, Мурманской областей, Бурятии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, Республики Коми, Магаданской, Калининградской областей, Камчатского края, жители Москвы, Красноярска и Краснодарского края, а также 50 жителей Санкт-Петербурга и около 20 - Ленинградской области.

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