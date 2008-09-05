Aston Martin, Jaguar и Land Rover теряют покупателей в Британии

Продажи машин в Британии упали до минимума последних 40 лет, сообщает The Times. Газета считает это самым впечатляющим знаком грядущей рецессии в экономике.

Автоиндустрия Британии, являющаяся крупнейшей в стране, предупреждает о возможном снижении производства, так как потребители, напуганные ростом цен на топливо и падением экономики, не совершают покупок на этом рынке.

Основные сделки авторынка сейчас совершаются среди подержанных автомобилей, за месяц было продано всего 63 225 новых машин.

Бренды премиум-класса, многие из которых производятся в Британии, пострадали еще сильнее. Продажи Aston Martin упали на 67% - продано всего 19 машин. Land Rover потерял 58% покупателей - продано 422 машины. Столько же продано и машин Jaguar - падение составило 41%.

Газета.ру