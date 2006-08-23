На место падения Ту-154 прибыла правительственная комиссия из России

В Донецкую область на место падения самолета Ту-154 прибыли правительственная комиссия и спасательные подразделений Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, силами МЧС Украины на месте катастрофы развернут городок жизнеобеспечения, пункт сбора и хранения тел погибших, организовано освещение территории. Место катастрофы взято под охрану подразделениями МВД Украины, органами прокуратуры проводится оперативно-следственная работа.

Всего к ликвидации последствий катастрофы привлечено 334 чел. и 59 ед. техники, в том числе от МЧС Украины - 166 чел. и 42 ед. техники.

Создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, который возглавляет начальник Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Леонид КАСТОРСКИЙ. С 20.30 на месте трагедии работает министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ.

МИД Украины установлено постоянный контакт с соответствующими службами Российской Федерации для выяснения гражданства пассажиров самолета.

Работы по извлечению и идентификации тел погибших начнутся по прибытии спасателей и следственных органов Российской Федерации. С этой целью в 1.10 23 августа в г. Донецк прибыла специальная государственная комиссия Российской Федерации во главе с министром транспорта России Игорем ЛЕВИТИНЫМ, позже на место происшествия прибыли два спасательных подразделения МЧС России в составе 161 чел. и 20 единиц техники.

Общую координацию действий на месте трагедии осуществляет министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154 "Пулковских авиалиний", следовавший по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, 22 августа потерпел катастрофы около 14:33 за 45 км. к северу от Донецка в труднодоступном районе. За несколько минут до катастрофы самолет четыре раза подал сигнал SOS.

Всего рейсом Анапа-Петербург летели 159 пассажиров и 10 и членов экипажа. Все они погибли.