Как Украина собирается остановить корабли ЧФ России?

Пока что три корабля Черноморского флота России из тех, что принимали участие в операции по «принуждению к миру» Грузии, не могут вернуться на севастопольскую базу.

Судам необходимо сначала устранить полученные от грузинской береговой артиллерии повреждения. По данным источника в ЧФ РФ, в понедельник, 18 августа, в Крым может вернуться только один корабль – из числа вспомогательных судов, который также принимал участие в боевой операции.

То есть, с одной стороны, мы имеем подтверждение тому, что базирующиеся в Крыму суда ЧФ РФ на самом деле принимали участие в военной операции против Грузии, фактически втянув Украину в конфликт в качестве третьей стороны. С другой – Кремль не стремится сразу же поставить проблему возвращения кораблей в полный рост, ждет, как Киев отреагирует на возможное нарушение указа Ющенко о правилах пересечения кораблями ЧФ РФ границ Украины одним только судном.

Похоже, Москва пытается прощупать почву. Выяснить, как далеко Киев намерен зайти в своем стремлении регламентировать перемещения расположенных на украинской территории российских военных формирований. И какие средства собирается при этом применять.

Напомним, что на прошлой неделе Президент Ющенко подписал два указа: «О порядке передвижений воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины» и «О порядке пересечения государственной границы Украины Черноморским флотом Российской Федерации, который находится на территории Украины». Хотя ни тот, ни другой особой радости Москве не принесли, сейчас нас больше интересует второй – регламентирующий порядок пересечения границы кораблями ЧФ РФ. А именно тот его пункт, что предписывает судам ЧФ РФ за 72 часа уведомлять штаб Военно-Морских сил Вооруженных Сил и Генштаб Украины о намерении судов ЧФ РФ пересечь границу. Судя по всему, Россия, как минимум, это требование выполнять не намерена.

Уже на следующий же день после подписания указов замначальника Генштаба РФ Анатолий Ноговицын заявил, что в стране один верховный главнокомандующий, и для Черноморского флота РФ «всякие заявления извне не являются легитимными».

«Вооруженные Силы Украины выполнят указы Ющенко, – тут же отреагировал начальник украинского Генштаба Сергей Кириченко. И добавил, что в Минобороны посвятили некоторое время «проработке конкретных мероприятий» относительно такого выполнения. Суть этих мероприятий осталась для журналистов тайной… Что, впрочем, неудивительно.

Также до сих пор госорганы Украины не смогли сойтись во мнении, нужно ли применять указы Ющенко к тем кораблям ЧФ РФ, что покинули базу до подписания документов и принимали участие в грузинской операции. Скажем, в МИД считают, что поскольку корабли возвращаются на крымскую базу после подписания указов, то они обязаны подать заявку на пересечение границы за 72 часа. А в Секретариате Президента – что новый порядок не может быть применен к кораблям ЧФ, которые заявили, что идут в Новороссийск, а фактически отправились в зону боевых действий на Кавказ. «К сожалению, документ не имеет обратной силы», – сказал Анатолий Шлапак, очевидно, имея в виду, что поскольку суда вышли за границу Украины до подписания указа, то и требовать от них выполнения подписанного Президентом нормативного акта при обратном пересечении границы тоже нельзя. Честно говоря, такая позиция выглядит несколько странно, ведь любые изменения в законодательстве начинают действовать с момента приобретения легитимности (в данном случае – подписания и опубликования), а не с момента, когда объект их применения завершил некую последовательность действий и вернулся в, так сказать, «стартовую позицию». Скажем, никто и никогда не слышал, чтобы в отношении граждан Украины, вернувшихся из-за границы после введения в действие нового порядка таможенного оформления, действовали старые правила на том основании, что изменения были внесены, пока эти люди, к примеру, прожаривались под турецким солнышком.

Пока что события развиваются в полном соответствии с охотничьим анекдотом:

- Чего ты там возишься?

- Да я медведя поймал…

- Так тащи его сюда!

- А он не идет!

- Ну и черт с ним. Плюнь, иди к нам.

- Да, он не пускает…

И Киев, и Москва якобы твердо намерены стоять на своем – правда, не совсем четко понятно, как и на чем именно. И ни одна из сторон, похоже, не представляет, что может предпринять другая в случае, если это шаткое равновесие будет нарушено.

Вариантов на самом деле не много. Либо корабли ЧФ РФ попробуют вернуться в Крым, не предупреждая об этом украинский генштаб, либо все-таки выполнят требование об уведомлении за 72 часа. Во втором случае Россия, с учетом заявлений представителей ее высшего военного командования, неминуемо потеряет лицо и даст повод для дальнейшего ужесточения условий пребывания ЧФ РФ в Крыму. В первом – либо корабли ЧФ, нарушающие установленный порядок, автоматически переходят в разряд нелегальных военных формирований (по сути – пиратских), либо Киев таки попытается воспрепятствовать возвращению судов Черноморского флота России…

Интересно, как? Перегородит Севастопольскую бухту своими судами? Тогда ситуация перерастет в открытый дипломатический конфликт, и его надо будет как-то расхлебывать. Опять-таки как? До сих пор все обсуждения вопросов, связанных с пребыванием ЧФ РФ, тянулись годами. И, заметим, без видимого результата.

Откроет огонь? Но тогда Украина получит на руки уже вооруженный конфликт с более мощным в военном отношении северным соседом…

Частичный выход из ситуации предложил и.о. главы СБУ Валентин Наливайченко – попросить ООН и ОБСЕ о создании международной комиссии, которая должна будет расследовать применение Россией против Грузии дислоцированных на территории Украины сил ЧФ РФ, и дать заключение: противоречат ли украинскому и международному законодательству действия кораблей.

Однако действительно выходом это может стать только при дополнительном условии. Скажем, в случае договора с Москвой о том, чтобы на время расследования «спорные» суда переместились на какую-нибудь другую базу – вне территориии Украины. (Для поддержания численности крымского «контингента» их можно было бы заменить аналогичными кораблями с одной оговоркой: теми, что не принимали участия в боевых действиях в Грузии.) Или вернулись бы в Украину, но на правах как бы «арестованного имущества». То есть, чтобы ни Москва, ни Киев во время разбирательства не рассматривали их как боевые единицы, пригодные для использования в военных целях.

Как бы там ни было, открытое столкновение не принесет пользы ни одной стороне – и это должны понимать и на Банковой, и в Кремле. Имидж неандертальца, готового гвоздить дубиной направо и налево, еще никого не красил.

Но, кажется, самым плохим вариантом развития событий, с учетом приближающихся президентских выборов, был бы такой: и в Генштабе, и в Секретариате Президента отмалчиваются на тему, получали ли сообщения о том, что корабли ЧФ РФ намерены пересечь границу, как этого потребовал Ющенко, за 72 часа. Корабли возвращаются на базу. Никаких санкций за этим не следует. В МИД, СП, СБУ и Минюсте еще раз объясняют, что в данном случае ничего сделать было нельзя, мол, обещанное ужесточение наступит только после того, как каждый корабль отметится на своей крымской базе. Или, скажем, постфактум объявляют, что разрешение было получено, но та сторона попросила, мол, особо об этом не распространяться…

Елена Перегуда