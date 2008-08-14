Корабли ЧФ РФ обяжут получить разрешение Киева на возвращение в Крым

Корабли Черноморского флота России, которые будут возвращаться в Севастополь с Кавказа, должны получить разрешение Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на пересечение границы.

Об этом сообщил на брифинге Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, заместитель председателя украинской части подкомиссии по вопросам ЧФ РФ украинско-российской межгосударственной комиссии Виктор СЕМЕНОВ.

«На сегодняшний день вступило в силу решение СНБО, и есть механизм возвращения таких кораблей. То есть, эти корабли должны войти в территориальные воды Украины только на основе механизма определенного изменениями в нашем законодательстве», - сказал В.СЕМЕНОВ.

По его словам, определено, что разрешение на пересечение границы дает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, изменениями к законодательстве определено, что эти корабли должны подать не менее чем за 72 часа заявку в Генштаб.

В.СЕМЕНОВ выразил надежду, что российская сторона согласится с такими изменениями.

В то же время он отметил, что если Россия не согласится с изменениями в украинском законодательстве и не будет соблюдать его, то она будет нести международно-правовую ответственность «со всеми вытекающими последствиями».

В.СЕМЕНОВ также сообщил, что изменениями в законодательстве предусматривается, что военнослужащие ЧФ РФ при пересечении границы с Украиной должны заполнять миграционную карточку и указывать, какой именно груз они перевозят.

Как сообщал УНИАН, 13 августа первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК на брифинге сообщил, что Указами Президента Виктора ЮЩЕНКО был введен в действие новый порядок передислокации и пересечения границы Украины воинскими формированиями других стран, который предусматривает ответственность вплоть до требования нарушителям немедленно покинуть территорию Украины.

В то же время А.ШЛАПАК отметил, что новый порядок не может быть применен к кораблям ЧФ, которые заявили, что идут в Новороссийск, а фактически отправились в зону боевых действий на Кавказ. «К сожалению, документ не имеет обратной силы (во времени – УНИАН), и, таким образом, юридических оснований говорить о том, что у нас есть возможность требовать определенной ответственности от кораблей Черноморского флота, к большому сожалению, у нас нет», - сказал А.ШЛАПАК.

13 августа Президент В.ЮЩЕНКО утвердил порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и самолетами Черноморского флота Российской Федерации, которые находятся на территории Украины.

Порядком, среди прочего, устанавливается, что для пересечения границы Украины военными кораблями или самолетами ЧФ РФ командование флота не позже чем за 72 часа направляет через штаб ВМС Вооруженных сил Украины в Генштаб ВСУ соответствующее сообщение.

В таком сообщении обязательно отмечаются сведения о наличии на таких военных кораблях или самолетах лиц, вооружения, боеприпасов и взрывоопасных веществ, военного имущества и транспортируемого оборудования.

В случае получения согласия командования ЧФ информирует не позже чем за одни сутки до пересечения государственной границы штаб Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и соответствующий таможенный орган Украины.

В случае невыполнения отмеченных требований службы государственных контрольных органов Украины безотлагательно информируют об этом Министерство иностранных дел Украины и могут от имени Украины требовать от военного корабля или самолета ЧФ немедленно покинуть внутренние воды и территориальное море Украины или ее воздушное пространство.