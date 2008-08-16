Почему корабли Черноморского флота РФ не возвращаются в Севастополь

Корабли и суда Черноморского флота России, которые участвовали в операции в Грузии, еще не возвращаются в Севастополь в связи с необходимостью устранить повреждения, полученные ими около недели назад со стороны грузинской береговой артиллерии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник в ЧФ РФ, приближенный к участникам событий.

Согласно информации собеседника агентства, сейчас на кораблях ЧФ РФ работает группа генералов и офицеров Генерального штаба России и Главного штаба ВМФ РФ. В ближайшее время, вероятно 18 августа, в Севастополь из района боевых действий вернется только одно из вспомогательных судов ЧФ РФ, которое также было задействовано в операции, отметил источник.

Как сообщила сегодня ТРК Военно-Морских сил Украины «Бриз», последствия боевого похода корабельно-ракетной ударной группы ЧФ РФ к берегам Грузии и боевых действий возле грузинского побережья следующие: «по сообщениям источников из Черноморского флота РФ, в результате ракетного удара, нанесенного кораблями ЧФ по катерам ВМС Грузии, ракетный катер «Тбилиси» затонул, а другой получил серьезные повреждения. В ответ береговые артиллерийские батареи ВМС Грузии нанесли огневой удар по российским кораблям. Артиллерийскими ударами выведен из строя малый ракетный корабль «Мираж» и малый противолодочный корабль «Муромец».

Вследствие этого, сообщает ТРК «Бриз», «в бою восемь российских моряков погибли, около 10 получили ранения». Кроме того, как сообщалось, «по неподтвержденным данным, получил повреждение и ракетный крейсер «Москва» (на борту ракетного крейсера «Москва» находится командующий ЧФ РФ вице-адмирал Александр КЛЕЦКОВ с оперативной группой штаба флота).

Данных о потерях среди грузинских военных моряков, так же, как и о погибших на кораблях ЧФ РФ выходцев из Украины, у ТРК «Бриз» пока нет.