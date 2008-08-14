Генштаб России: Черноморский флот РФ не подчинится Виктору Ющенко

Предписания властей Украины, обязавших Черноморский флот РФ уведомлять украинских военных о своих передвижениях, не являются легитимными для ВМФ России. Об этом на брифинге в Москве заявил замглавы Генштаба РФ Анатолий Ноговицын. Прямую трансляцию брифинга вел телеканал "Вести24".

"У нас один верховный главнокомандующий - это президент Российской Федерации для Черноморского флота и всякие заявления извне для нас не являются легитимными", - заявил Ноговицын.

13 августа президент Украины Виктор Ющенко подписал указ, в соответствии с которым силы Черноморского флота могут пересекать границу республики только с уведомления штаба ВМС Украины минимум за 72 часа. Незадолго до этого минюст Украины назвал участие российских кораблей, базирующихся в Крыму, в операции у побережья Абхазии (российские моряки, напомним, потопили грузинский ракетный катер), нарушением договора между Россией и Украиной. По мнению украинского минюста, операция российского флота нарушила украинское законодательство, частью которого считается договор с Грузией о дружбе от 1994 года.

14 августа действия Украины получили новое обоснование: представитель украинского МИДа заявил, что участие российских кораблей в операциях против третьих стран может стать причиной терактов на территории Украины.

Новую инициативу Киева ранее прокомментировали в МИД РФ. Российские дипломаты не восприняли решение ограничить свободу передвижений ЧФ всерьез.

Лента.ру