У Ющенко не могут не пустить корабли ЧФ РФ в Крым - это вина Тимошенко?

Украина не имеет юридических оснований не пустить корабли Черноморского флота Российской Федерации на территорию Украины после их участия в кавказском конфликте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

По его словам, действующий до сегодняшнего дня порядок передислокации и пересечения границы кораблями Черноморского флота не предусматривал ответственности за нарушение условий передислокации и пересечения границы, что позволило кораблям выйти с базы в Крыму официально в Новороссийск, а в действительности – в зону конфликта.

Также А.ШЛАПАК отметил, что сегодня, по разным подсчетам, на территории Украины находится более 10 тыс. российских военных, которые официально не зарегистрированы в Украине.

А.ШЛАПАК отметил, что сегодня указами Президента был введен в действие новый порядок передислокации и пересечения границы воинских формирований других стран, который предусматривает ответственность вплоть до требования к нарушителям немедленно покинуть территорию Украины.

Относительно санкций к кораблям ЧФ, которые заявили, что идут в Новороссийск, а фактически направились в зону боевых действий на Кавказ, то этот новый порядок к ним не может быть применен. «К сожалению, документ не имеет обратной силы (во времени – УНИАН), и, таким образом, юридических оснований говорить о том, что у нас есть возможность требовать определенной ответственности от кораблей Черноморского флота, к большому сожалению, у нас нет», - сказал А.ШЛАПАК.

Он подчеркнул, что это демонстрирует несовершенство украинского законодательства в этом вопросе. А.ШЛАПАК отметил, что соответствующий порядок был фактически принят единогласно постановлениями правительства еще в июле, но по неизвестным причинам так и не вступил в силу. Тогда, по словам А.ШЛАПАКА, за это постановление проголосовали единогласно все члены правительства.

Он также сообщил, что сегодняшние указы Президента полностью воспроизводят вышеупомянутые постановления правительства, а также содержат ряд поручений правительству относительно подготовки документов, необходимых для введения нового порядка пересечения границы.

А.ШЛАПАК выразил убеждение, что правительство выполнит все эти поручения.

Кроме того, заместитель главы Секретариата Президента сообщил, что сегодняшнее решение СНБО было принято путем опроса членов СНБО, и 12 из 14 членов СНБО положительно высказались за одобрение соответствующих порядков. Не поддержали этот документ два члена СНБО: премьер-министр и министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 10 августа утром в один из портов Абхазии прибыли флагман ЧФ ракетный крейсер "Москва", сторожевой корабль "Сметливый", несколько кораблей сопровождения и три десантных корабля ВМФ России.

В тот же день МИД Украины предостерег российскую сторону от возможного участия кораблей ЧФ РФ в конфликте вокруг Южной Осетии.

"С целью предотвращения возникновения обстоятельств, при которых Украина может быть втянута в вооруженный конфликт и военные действия из-за участия в них воинских формирований ЧФ РФ, который временно базируется на территории Украины, украинская сторона оставляет за собой право, в соответствии с нормами международного права и законодательством Украины, запретить возвращение на территорию Украины до разрешения конфликта кораблей и судов, которые могут принять участие в вышеупомянутых действиях", говорится в заявлении МИД Украины.