14 июня (вторник) 2016 года с 10.00 до 18:00 в Дипломатической Академии Украины состоится Международный форум «Экономическое сотрудничество Украина – Корея».

Организаторы Форума: Посольство Республики Корея в Украине, Институт Горшенина, EY.

В рамках Форума состоятся следующие мероприятия:

∙ Доклад на тему "Значение и видение сотрудничества между Кореей и Украиной" (в 10:00)

∙ Круглый стол по обсуждению вопросов инвестиций и развития бизнеса между странами «Сотрудничество между Кореей и Украиной. Будущее и перспективы» (начало в 10:50)

∙ Дискуссионная панель «Инфраструктура и логистика» (начало в 14:00)

∙ Дискуссионная панель «Сельское хозяйство» (начало в 15:30)

∙ Дискуссионная панель «Енергетика» (начало в 16:30)

Регистрация участников и гостей Форума будет проходить с 9:00 (предварительная регистрация по телефону обязательна)

Церемония открытия Форума начнется в 9:30.

Каждое мероприятие Форума пройдет с участием представителей корейской и украинской сторон.

Участие в работе Форума примут представители правительств, посольств, ведущих негосударственных институтов и организаций, представители бизнеса, политики и эксперты.

В частности, от корейской стороны участие в Форуме принимают представители Корейского Морского Института, Корейского Экономического Института сельского хозяйства, Университета Кангвон, свободной экономической зоны Инчхон, представители корейских корпораций и другие.

От украинской стороны участие в Форуме принимают представители Европейского Банка Реконструкции и Развития, Министерства инфраструктуры Украины, Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Одесского порта и таможни Украины, представители украинского бизнеса.

Аккредитация для СМИ обязательна! Участие в Форуме возможно только при условии предварительной регистрации.

Заявки на аккредитацию принимаются по телефону: (044) 230 49 62, (044) 246 37 59.

Место проведения: Дипломатическая академия Украины при МИД Украины (г.Киев, вул. Большая Житомирская, 2)