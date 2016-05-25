25 мая (среда) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Переживут ли украинцы очередное повышение коммунальных тарифов?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Какова себестоимость коммунальных услуг? Кому выгодно повышение тарифов?

2. Какая часть коммунальных платежей идет на модернизацию оборудования, повышение энергоэффективности?

3. Какие обязательства по повышению тарифов имеет Украина? Есть ли альтернатива этому шагу?

4. Является ли лишение недвижимого имущества адекватной мерой борьбы с неплательщиками?

5. Должны ли различаться тарифы на воду и энергоносители для населения, бизнеса, некоммерческих организаций?

6. Льготы и субсидии: выход из ситуации или коррупционная бездна?

Участники круглого стола:

1. ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, лидер ВО "Батькивщина"

2. СЕРГЕЙ КУНИЦЫН, народный депутат, БПП

3. ВАЛЕНТИН ЗЕМЛЯНСКИЙ, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

4. ЮРИЙ ГАВРИЛЕЧКО, эксперт ОО Фонд общественной безопасности

5. АЛЕНА БАБАК, народный депутат Украины, "Объединение "Самопомич"

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)​