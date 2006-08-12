В Австрии заснул за рулем водитель микроавтобуса с Украины

В Австрии в результате аварии микроавтобуса с Украины шесть из восьми человек, находившихся в нем, получили ранения, трое из них - серьезные.

Как сообщили РИА Новости в полиции земли Каринтия, ДТП произошло в субботу недалеко от города Виллах. По неизвестной пока причине автобус вылетел с трассы и врезался в большое дерево.

Полиция полагает, что авария стала результатом "секундного сна водителя". Сам водитель не пострадал. Все пассажиры автобуса были женщинами.

РИА "Новости"