К Евро-2012 Житомирщина объявила войну пищевым отравлениям

В рамках подготовки к Евро-2012 в Житомирской области собираются сертифицировать услуги и повысить качество общественного питания. Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА.

Как передает корреспондент УНИАН, в документе отмечается, что главному управлению экономики ОГА совместно с государственным предприятием "Житомирский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации" поручено обеспечить предоставление консультаций субъектам хозяйствования всех форм собственности относительно требований действующего законодательства в сфере общественного питания.

"Райгосадминистрациям и горисполкомам поручено до 10 октября 2008 года подготовить списки субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги общественного питания, и подать их ГП "Житомирстандартметрология", - отмечается в распоряжении.

“Этот документ Ю.ЗАБЕЛА подписал для того, чтобы предупредить случаи пищевых отравлений в регионе, что будет особенно актуальным во время проведения в Украине Евро-2012, к которому Житомирская область как транзитная область для туристов и участников чемпионата имеет непосредственное отношение”, - сообщает пресс-служба ОГА.