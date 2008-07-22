В Одесской области сошел с рельсов и перевернулся российский поезд

В Одесской области произошло крушение груженого чугуном российского товарного железнодорожного состава вместе с тепловозом, машинист получил ранения.

Как сообщает Главное управление МЧС Украины по Одесской области, инцидент произошел 21 июля в 14.00 на территории выставочного парка морского торгового порта «Южный». Во время маневров на тупиковой железнодорожной колее тепловоз и 15 вагонов состава сошли с рельсов и перевернулись. 40-летний машинист тепловоза с переломом руки госпитализирован в Одесскую железнодорожную больницу.

Товарный состав из 50 вагонов общим весом свыше 800 тонн принадлежит Российской железной дороге. Груз следовал из России до станции Береговая и далее – в морской торговый порт города Южный. В результате аварии повреждены 50 метров железнодорожного полотна, 15 вагонов и два тепловоза.

На месте происшествия ремонтные бригады проводили работы по восстановлению движения. Следственные органы устанавливают причины и обстоятельства аварии.