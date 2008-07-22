По Москве ездит Porsche 911, покрытый чистым золотом (фото)

Обычно золотом покрывают эксклюзивные автомобили, предназначенные для различных выставок и автошоу. На улицах Москвы была замечена машина, покрытая не просто позолотой, а настоящими золотыми пластинами. Причем это не выставочный экземпляр, а самая обыкновенная машина, разъезжающая по столице. "Озолитившаяся" модель – это роскошный Porsche 911 в кузове купе. Стоимость базовой комплектации этого авто даже без золота в России составляет от 3 888 000 рублей.

На отделку спорткара пошло не менее 20 кг чистого золота, сообщает The Good Life.

Автомобиль, что неудивительно, оборудован соответствующими модели "крутыми" номерами на бампере – 911. Кроме того, машину украшают ажурные коврики с узорами в тон кузова.

Владелец "золотого" Porsche пока не известен.

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