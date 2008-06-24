Гурвиц нервно реагирует на скандал с Шоном Карром и Женей Тимошенко

Городские власти намерены поставить камеры наблюдения на въездах на одесские пляжи во избежание конфликтных ситуаций. Об этом сегодня сообщил на встрече с журналистами мэр города Эдуард ГУРВИЦ, председательствовавший на заседании горисполкома.

Как передает корреспондент УНИАН, камеры видеонаблюдения у контрольно-пропускных пунктов в курортную зону Одессы будут записывать все происшествия и инциденты. Это делается, по словам Э.ГУРВИЦА, не в последнюю очередь «для тех, кто позволяет себе тыкать удостоверениями в лицо охране и требовать пропустить их транспортное средство на пляж», - сказал мэр. Между тем охранники руководствуются четким распоряжением - не пускать никого, «невзирая на чин и звание».

Мэр Одессы напомнил, что подобные случаи имели место неоднократно с депутатами Верховной Рады Украины, министрами и другими должностными лицами. Но вскоре все изменится: если кто захочет пройти на пляж, то пойдет пешком, а не будет тыкать удостоверением, сказал Э.ГУРВИЦ.

«Что же касается ситуации с дочерью и зятем премьер-министра Украины, - добавил мэр Одессы, - то, надеюсь, созданная МВД комиссия для расследования инцидента в ближайшее время расставит точки над „і”.