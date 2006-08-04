Верховная Рада выставляет Конституционному Суду запреты?

Что творится с нашим парламентом? Ну как такое серьезное лицо, как Мороз, может выносить на рассмотрение парламента решение, которым Верховная Рада запрещает Конституционному Суду выполнять свои конституционные полномочия, то есть рассматривать законы на их соответствие Конституции?

Я не говорю о сути дела. Понятно, что Мороз и большинство Верховной Рады выступают против отмены политической реформы от 8 декабря 2004 года. Я тоже против такой отмены. Но неужели я должен из-за этого переходить улицу на красный свет или выбивать окна судьям Конституционного Суда?

Создается впечатление, что какая-то невидимая рука пытается умышленно скомпрометировать высший законодательный орган и подбивает Мороза и других представителей “антикризисной коалиции” принимать абсурдные решения.

Первое решение в этой клоунаде касалось отозвания правительства Еханурова из отставки. Потом Мороз выступил по телевизору, пугая то ли Президента, то ли украинский народ российским вариантом разрешения политического кризиса. Теперь еще вот такая глупость...

И все это с подачи социалистов... Наверное, боятся, что рано или поздно, но их таки уберут из политической арены. Ведь перебежчиков не любят ни те, от кого они перебежали, ни те, на чью сторону пристали.

Иначе объяснить эти мансы я не могу.

Петр Лещинский, г. Хмельницкий