Сегодня ночью под Киевом погибли пять человек

Сегодня ночью в Киевской области неподалеку от города Обухов на автодороге «Киев-Знаменка-Днепропетровск» водитель легкового автомобиля «BMW-318» не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ-55102», двигавшимся впереди.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, все пассажиры легкового автомобиля.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 129 ДТП, в которых погибли 17 человек и 152 - травмированы.