Opel съехал в кювет и перевернулся: пятеро погибших

Вблизи с. Олексинцы Срибнянского района Черниговской области на 187 км автодороги Киев - Сумы водитель на легковом автомобиле "Opel Omega", из-за превышения скорости не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии погибли 4 человека и 3 человека пострадали - их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Срибнянскую районную больницу, где 1 человек умер.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.