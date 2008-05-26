Opel съехал в кювет и перевернулся: пятеро погибших
08:31, 26 мая 2008Разное
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ДТП в Черниговской области
Вблизи с. Олексинцы Срибнянского района Черниговской области на 187 км автодороги Киев - Сумы водитель на легковом автомобиле "Opel Omega", из-за превышения скорости не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии погибли 4 человека и 3 человека пострадали - их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Срибнянскую районную больницу, где 1 человек умер.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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