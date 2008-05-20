В Запорожье сгорела вторая с начала весны маршрутка

В Запорожье сегодня сгорела маршрутка.

Как сообщили УНИАН в Запорожском территориальном управлении МЧС, сообщение о том, что в Шевченковском районе города неподалеку от остановки ул. Чаривна горит маршрутка поступило на "01" сегодня около 8.00.

"Выехав на место происшествия спасатели увидели, что вся маршрутка (микроавтобус "ГАЛАЗ") охвачена пламенем. Пожар был ликвидирован в течение 9 минут совместными усилиями пожарной части Шевченковского района и пожарных ОАО "Мотор Сич" и ГП ЗМКБ "Прогресс", - сообщили в МЧС.

Позже стало известно, что в момент происшествия автомобиль не работал на маршруте, а ехал по делам предприятия, и потому кроме водителя в маршрутке не было никого. Вследствие инцидента жертв нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Справка УНИАН. Сегодняшнее ЧП – второй с начала весны случай возгорания пассажирского транспорта в Запорожье.

Как сообщал УНИАН, 14 марта в Ленинском районе города произошел пожар в микроавтобусе предприятия-пассажироперевозчика "Автотранс-Хортица". В момент происшествия в автобусе находилось 9 человек: водитель и 8 пассажиров. Вследствие пожара 4 человек погибли, остальные получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы.