В Мариуполе катер врезался в причал: погибли трое людей

Вчера в 23.00 в Мариуполе на территории морского торгового порта самодельный пластиковый катер, который следовал из Ейска Краснодарского края РФ, не выбрав безопасной скорости, ударился о сооружение причала.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие этого погибло трое человек (один гражданин Украины и двое россиян), и пострадал еще один человек (гражданин России), который с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу №9 Мариуполя. Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.