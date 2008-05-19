Абрамович потратил полмиллиона долларов на день рождения дочки
|Роман Абрамович
На организацию мероприятия Роман Абрамович затратил примерно 250 тысяч фунтов стерлингов (около 500 тысяч долларов). Местом проведения праздника Абрамович выбрал элитный клуб Paper, расположенный в лондонском Вест-Энде. Только на то, чтобы арендовать весь клуб целиком было потрачено более 120 тысяч фунтов (около 240 тысяч долларов). Каждому гостю на входе вручали подарок: сумочку с плеером iPod и драгоценности.
Популярная английская инди-рок группа The Klaxons, которую пригласили выступить на вечеринке, получила 8 тысяч фунтов (16 тысяч долларов). А экзотические музыкальные инструменты, воспроизводящие шум ветра, и специальная диско-дорожка, подсвечивающая танцующих снизу всеми цветами радуги, обошлись еще в 85 фунтов стерлингов (170 тысяч долларов).
Отсутствие спиртных напитков не огорчило молодежь, так как на стол были поданы безалкогольные коктейли мохито и банановый дайкири, а также шипучий фруктовый напиток Bellinis, общей стоимостью примерно в 70 тысяч фунтов стерлингов (140 тысяч долларов).
Сама виновница торжества еще за месяц до своего дня рождения говорила, что эта вечеринка будет самой лучшей из всех. И судя по-всему, ее ожидания оправдались в полной мере.