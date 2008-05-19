Абрамович потратил полмиллиона долларов на день рождения дочки

Российский миллиардер Роман Абрамович решил с шиком отметить 16-й день рождения своей дочери Анны. Широтой размаха праздника и души олигарха были поражены все приглашенные гости, сообщает сайт "The Good Life".

На организацию мероприятия Роман Абрамович затратил примерно 250 тысяч фунтов стерлингов (около 500 тысяч долларов). Местом проведения праздника Абрамович выбрал элитный клуб Paper, расположенный в лондонском Вест-Энде. Только на то, чтобы арендовать весь клуб целиком было потрачено более 120 тысяч фунтов (около 240 тысяч долларов). Каждому гостю на входе вручали подарок: сумочку с плеером iPod и драгоценности.

Популярная английская инди-рок группа The Klaxons, которую пригласили выступить на вечеринке, получила 8 тысяч фунтов (16 тысяч долларов). А экзотические музыкальные инструменты, воспроизводящие шум ветра, и специальная диско-дорожка, подсвечивающая танцующих снизу всеми цветами радуги, обошлись еще в 85 фунтов стерлингов (170 тысяч долларов).

Отсутствие спиртных напитков не огорчило молодежь, так как на стол были поданы безалкогольные коктейли мохито и банановый дайкири, а также шипучий фруктовый напиток Bellinis, общей стоимостью примерно в 70 тысяч фунтов стерлингов (140 тысяч долларов).

Сама виновница торжества еще за месяц до своего дня рождения говорила, что эта вечеринка будет самой лучшей из всех. И судя по-всему, ее ожидания оправдались в полной мере.

newsru