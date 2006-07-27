Круглый стол – это и есть консультации перед роспуском Рады?

Сегодня я услышала, что круглый стол, который уже кто только не инициирует, может рассматриваться, в частности, в качестве консультаций Президента с Председателем Верховной Рады и руководителями фракций перед принятием окончательного решения о роспуске парламента. Об этом на радио “Эра” заявил юридический советник Президента Николай Полуденний.

Конституция требует от Президента перед тем, как отправить недееспособный парламент в отставку, провести такие консультации...

Предчувствуя недоброе, 24 июля Председатель Верховной Рады Мороз инициировал постановление парламента, в соответствии с которым Верховная Рада в случае проведения подобных консультаций немедленно собирается на заседание – без созыва. О “времени и месте” собрания информирует депутатов Председатель ВР.

Следовательно, после круглого стола депутаты должны немедленно искать место для проведения заседания – то ли в помещении Верховной Рады, то ли где-то в лесах или заброшенных шахтах Донбасса – как уже решит Мороз...

Правда, Полуденний подчеркнул, что никакого решения о роспуске парламента у Президента в настоящее время нет, но он может принять его, если парламент окажется недееспособным.

Еще одно интересное откровение из Секретариата. Президент в любом случае может не внести в Верховную Раду кандидатуру Януковича на должность премьера. Более того, он может не вносить кандидатуры от коалиции сколько угодно раз. То есть пока коалиция не найдет фигуру, которая устроит главу государства.

Радует в этой ситуации одно. Наконец Президент начал проявлять какую-то активность, заявил о себе, о своей позиции, о готовности защищать Конституцию, гарантом которой он является. Вчерашние совещания с силовиками, главами облгосадминистраций, напоминание СБУ о статье 109 Уголовного кодекса (относительно действий, совершаемых с целью захвата государственной власти, публичных призывов к таким действиям, в том числе с использованием СМИ) демонстрируют, что власть в Украине все-таки есть.

Оксана Охримчук