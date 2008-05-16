Крупная авария парализовала Московский мост: столкнулись 7 машин

Движение на одной из главных транспортных артерий столицы – Московском мосту полностью заблокировано. Столкнулись 7 машин, сообщает "Сегодня". В «Peugeot», который ехал в направлении моста, врезалась легковушка. Иномарку развернуло и она вылетела поперек всех четырех полос. В аварию попали семь автомобилей: фура «Скания», фура «МАЗ», «Skoda Octavia», «Peugeot», «Mitsubishi Lancer», «Газель», «ВАЗ-2106». Водители «Mitsubishi Lancer» и «Жигуля» попали в больницу. Начиная от Троещинского рынка и до моста тянется сплошная пробка. Все подъезды заблокированы. С бульвара Перова гаишники разворачивают транспорт в обратную сторону. Информации о жертвах и потерпевших пока нет. Через проспект Ватутина и Московский мост люди шли пешком.